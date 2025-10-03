إعلان

طالبة وربة منزل تتبادلان الاتهامات بعد مشادة داخل مترو القاهرة

كتب : مصراوي

04:58 م 03/10/2025

طالبة وربة منزل تتبادلان الاتهامات بعد مشادة داخل

كتب - عاطف مراد:


كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى الفتيات تعرضها للسب من سيدة أثناء استقلالهما عربة مترو الأنفاق بالقاهرة.

أوضحت التحريات أن الشاكية طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وقررت بتضررها من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بدعوى تعديها عليها بالسب ودفعها داخل العربة.

وعقب تحديد وضبط المشكو في حقها، نفت الأخيرة ما نُسب إليها، مؤكدة أن ما حدث كان مجرد مشادة كلامية بسبب اعتراضها على طريقة جلوس الطالبة وعدم تمكنها من الجلوس بجوارها، مشيرة إلى تبادل الاتهامات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مشادة بين طالبة وربة منزل مترو الأنفاق القاهرة الأجهزة الأمنية

