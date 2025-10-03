مراكز خياطة جديدة لتمكين المرأة المعيلة بمبادرة كلنا واحد

ليلة رعب في فيصل.. حينما ابتلعت النيران أسرة كاملة وحولت العقار إلى جدار

دبح "اوزعه" في نص الشارع.. قرار من النيابة في جريمة "الكوم الأخضر"

فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية خطواتها العملية لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا بالمناطق الحضارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية.

افتتحت الوزارة مركزًا جديدًا بحي أهالينا لتدريب السيدات على أعمال الخياطة والتفصيل بشكل احترافي، ضمن خطتها لإنشاء مراكز مماثلة في مختلف المناطق الحضارية. كما افتتحت مركزًا آخر بحي الخيالة لتأهيل السيدات تحت إشراف مدربين متخصصين، بهدف إكسابهن المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

وحرصت الوزارة على دعم المتميزات من المتدربات من خلال توزيع ماكينات خياطة وأدوات كاملة، إضافة إلى منحهن شهادات اجتياز الدورات التدريبية.

وعقب تسلمهن المعدات، بدأت السيدات المشاركات في تنفيذ مشروعاتهن الصغيرة من منازلهن عبر إنتاج أعمال تفصيل متنوعة، بما يؤكد نجاح البرامج التدريبية في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة، وتعزيز دور المرأة المعيلة في المجتمع.