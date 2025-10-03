إعلان

بالفيديو.. سقوط عاطل يروج المخدرات في الإسكندرية

كتب : مصراوي

01:59 م 03/10/2025

المتهم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء ترويجه للمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، ما أثار موجة من الجدل والغضب بين المتابعين.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مخدرات الإسكندرية فيديو الداخلية الشرطة

