حريق يلتهم مخزن أدوات منزلية في الوايلي

شهدت منطقة ميدان عبده باشا دائرة قسم الوايلي، اليوم الجمعة، اندلاع حريق ضخم في عقار سكني مكون من 11 طابقًا.

وأفادت المعاينة الأولية بأن النيران اندلعت في مخزن أدوات منزلية بالطابق الأرضي من العقار.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء واحدة إلى موقع البلاغ، وبدأت عمليات السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والأدوار العليا.

وأكدت التحريات الأولية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن، فيما تواصل قوات الحماية جهودها لإخماد النيران بشكل كامل، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية الناتجة عنه، بينما جرى تأمين محيط العقار حفاظًا على سلامة السكان والمارة.