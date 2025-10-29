تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف لـ10 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، إلى جلسة 10 فبراير المقبل.

ووجهت النيابة للمتهم تهمًا بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، من خلال نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث على استخدام العنف والتهديد ضد مؤسسات الدولة، بما يخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.