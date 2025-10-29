"سلوى" تطلب خلع زوجها: "بيغير عليا وانا برمي الزبالة"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "سلوى. م" 29 عامًا، بدعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد عامين من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها يعاني غيرةً مفرطة جعلت حياتها اليومية أشبه بالسجن، فضلًا عن إهماله في أبسط واجباته المنزلية، قائلة "جوزي بيمنعني أرمي الزبالة خارج المنزل عشان بيغير عليا".

وقالت الزوجة في دعواها: "ارتبطت به بعد فترة خطوبة قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر، كان خلالها هادئًا ومهذبًا، لكن ما إن تزوجنا حتى تغيّر تمامًا، فأصبح يشك في كل تصرفاتي، ويرفض خروجي لأي سبب، حتى لـ "رمي" القمامة كما يمنعني من زيارة والدتي أو صديقاتي بحجة الخوف عليّ، بينما الحقيقة أنه لا يثق بأحد".

وأضافت سلوى: "بدأت أشعر بالاختناق، فهو يغلق الأبواب بالمفاتيح عند خروجه، ويُلزمني بالاتصال به كل ساعة، وإذا تأخرت في الرد يتصل بجيراني أو بوالدتي ليتأكد أنني في المنزل".

وتابعت قائلة: "حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، لكنه يعتبر غيرته المفرطة دليلًا على الحب، بينما هي في الحقيقة قيدٌ خانق يلتف حولي كل يوم، ورغم غيرته الشديدة، فإنه لا يتحمل مسؤوليات المنزل؛ ينسى أن يرمي القمامة لأيام، ويتركني أتحمل كل أعباء البيت بمفردي، وعندما أطلب مساعدته يتهمني بالتقصير والأنانية، ورفض نزولي من المنزل نهائيًّا".

واستطردت الزوجة: "تحولت حياتي معه إلى روتين مليء بالمراقبة والتوتر، لا راحة فيه ولا خصوصية، فقط أسئلة وشكوك دائمة، وبعد عرض الأمر على الأهل، برّروا تصرفاته بأنها غيرة طبيعية، لكنني لا أستطيع الاستمرار بهذه الطريقة".

واختتمت سلوى حديثها قائلة: "لم أعد أطيق الحياة مع شخص يراني متهمة طوال الوقت، ويغار من ظله، ويحرمني من أبسط حقوقي في الخروج والتواصل مع الناس، حاولت الإصلاح كثيرًا لكنه لم يتغير، لذلك لم أجد مفرًّا من اللجوء إلى القضاء وطلب الخُلع حتى أستعيد حريتي وهدوئي".

حملت الدعوى رقم 391 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

