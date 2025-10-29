أمن الشرقية يكششف كواليس مشاجرة بالشوم

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بالعصى الخشبية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمة بالوجه" وسيدتين وطرف ثان 4 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ بسبب خلافات الميراث حول قطعة أرض زراعية قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم بإستخدام عصى خشبية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.