براءة البلوجر أكرم إسلام من تهمة ترويع سيدة

كتب : أحمد عادل

04:18 م 29/10/2025

المحكمة الاقتصادية

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، ببراءة البلوجر أكرم إسلام من الاتهام الموجّه إليه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة تحمل الجنسية الأردنية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر الواقعة داخل أحد الأماكن العامة بمنطقة المقطم.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكرم إسلام بعد انتشار الفيديو، والذي ظهر خلاله وهو يقوم بتصرفات من شأنها ترويع السيدة داخل المكان العام.

محكمة جنح المقطم البلوجر أكرم إسلام استعراض القوة

