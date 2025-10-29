ضبط آلاف قضايا سرقة كهرباء وتهرب ضريبي في حملات الداخلية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة بكافة القطاعات، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج على القانون.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي كثفت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط 1337 قضية متنوعة بمرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، شملت مخالفات تؤثر على انتظام وسلامة المرافق الحيوية، و4245 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، في إطار الحفاظ على المال العام ومنع إهدار الطاقة.

كما تم ضبط 470 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية المكبرة بجميع المحافظات؛ لتحقيق الانضباط وردع المخالفين، في إطار الحفاظ على مقدرات الدولة ومواجهة الجريمة بكافة صورها.