بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا.. ضبط قائد سيارة "فان" بالبحيرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة "فان" يزعم أنه يطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بالبحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها "منتهية التراخيص"، وقائدها لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة. كما تبين عدم وجود طمس للوحاته المعدنية.

وبمواجهته، أقر قائد السيارة بأن اللوحات كانت غير واضحة بسبب عوامل الجو، وقام بتوضيحها فور ملاحظته ذلك.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.