وصل منذ قليل البلوجرز "سوزي الأردنية" و"محمد أوتاكا" و"ليندا" إلى مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، وسط حراسة أمنية مشددة، استعدادًا لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم في اتهامهم ببث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

بينما تغيبت البلوجر "علياء قمرون" عن الحضور بعد أن قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر "سوزي الأردنية" للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كما أحالت جهات التحقيق بالقاهرة المتهمة "ليندا"، المعروفة بـ"راقصة الساحل الشمالي"، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات لها بنشر مقاطع فيديو وصور تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة إحالة البلوجر "محمد أوتاكا" للمحاكمة بعد توجيه عدة اتهامات إليه، من بينها غسل أموال تُقدر بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى خادش يتضمن إيحاءات تتنافى مع القيم المجتمعية.

