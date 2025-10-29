إعلان

قرار قضائي عاجل بشأن دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

كتب : أحمد عادل

11:10 ص 29/10/2025

إبراهيم سعيد

قضت محكمة مدني القاهرة الجديدة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها ببطلان قرار الحجز الموقع على ممتلكاته على خلفية أحكام نفقة صادرة لصالح طليقته، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وكانت محكمة مصر الجديدة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بعدم قبول الطعن المقدم من إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والصادر أيضًا بسبب أحكام نفقة واجبة السداد لطليقته.

وطلب محمد رشوان، دفاع اللاعب، التصريح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يقيم به موكله، تفيد بأن الوحدة السكنية محل الحجز مملوكة للشركة المالكة للكمبوند وليست مملوكة لإبراهيم سعيد.

وأوضح الدفاع أن الشقة مؤجرة مفروشة لصالح اللاعب وليست مملوكة له، مشيرًا إلى أن المنقولات التي شملها قرار الحجز تتبع أيضًا للشركة المالكة للوحدة وليست من ممتلكات موكله.

وتعود وقائع النزاع إلى الدعوى رقم 25098 لسنة 2023، التي أقامتها طليقة اللاعب، واتهمته فيها بالامتناع عن سداد المصروفات الدراسية لابنته "لي لي"، رغم إنذاره قانونيًا عدة مرات، مؤكدة أنه مقتدر ماديًا ويعمل في المجال الرياضي.

