إحالة محمد عبد العاطي للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

كتب- أحمد عادل:

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، صانع المحتوى محمد عبد العاطي للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بنشر وبث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام تلك المنصات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ حسابات إلكترونية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، قام من خلالها ببث مقاطع تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة تخالف القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة، واستخدام مواقع التواصل في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وقررت إحالته للمحكمة الاقتصادية لمحاكمته فيما هو منسوب إليه.

