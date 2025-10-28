الداخلية عن فيديو ضرب أم وأطفالها بالسيدة زينب: خلافات مع طليقها

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق لقيامه بالتعدى بالضرب على طليقته وأطفالها في السيدة زينب لوجود خلافات بينهما.

وحدة المتابعة والتحليل بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة وأطفالها بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، و بسؤالها قررت تضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات وذلك حال عودتها للمنزل، لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المتداول، تبين أنه سائق - مقيم بدائرة القسم، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.