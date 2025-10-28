إعلان

الأمن يكشف حقيقة شاب هدد المارة بـ"الكرباج" في دار السلام | فيديو

كتب : علاء عمران

03:32 م 28/10/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يمارس أعمال بلطجة بالطريق العام ممسكًا بـ"كرباج" في أحد شوارع القاهرة.


وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.


وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدعوى "المزاح" مع أحد الأشخاص، وليس بقصد التعدي أو إثارة الذعر بين المواطنين.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

الأجهزة الأمنية شاب دار السلام أعمال بلطجة

