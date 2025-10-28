قررت الدائرة "6" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين في واقعة سرقة 5 كيلو ذهب من جواهرجي يحمل جنسية إحدى دول الخليج بمنطقة العجوزة، تحت تهديد السلاح، وباستخدام تشكيل عصابي نفّذ عملية سطو مسلح في منتصف الليل بمسدس صوت ولاصق طبي، وذلك إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

ترأس هيئة المحكمة المستشار أحمد حمدي السرجاني، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، وخالد محمد الشناوي، وهاني صبري أحمد، وأمانة سر خالد شعبان ورأفت عبد التواب.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4249 لسنة 2025 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 1615 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، فإن المتهمين "أدهم. م"، و"محمد. س"، و"أحمد. س"، و"أحمد. إ"، و"محمود. ط"، و"خالد. أ"، و"عمر. س"، و"جابر. م"، و"محمود. أ" وآخرين، قاموا يوم 10 مارس 2025 بسرقة مجوهرات وعملات أجنبية من محل مجوهرات مملوك لمجني عليه خليجي، بالإكراه، أثناء وجوده داخل المحل برفقة أحد العاملين بعد مغادرة الموظفين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة مسبقًا، وقسموا الأدوار فيما بينهم، حيث أعدوا أسلحة نارية "مسدس صوت" وأسلحة بيضاء ولاصقًا طبيًا لتنفيذ الجريمة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين باغتوا المجني عليه والعامل معه بالاعتداء والتهديد بالأسلحة؛ لبث الرعب في نفوسهم وشل مقاومتهم، وتمكّنوا من الاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وهواتف محمولة وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة "DVR"، ثم كبّلوا يديهما ووضعوا لاصقًا على فميهما لمنعهما من الاستغاثة، وفروا هاربين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين من الخامس حتى العاشر تهمة إخفاء أشياء مسروقة، مع علمهم بأنها متحصلة من جناية سرقة بالإكراه.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه الخليجي، الذي أكد أنه أثناء تواجده داخل المحل، فوجئ بالمتهمين يشهرون في وجهه سلاحًا ناريًا "مسدس صوت" وسلاحًا أبيض "سكين"، وأجبروه على فتح خزائن الذهب تحت التهديد، ثم قيدوه والعامل، واستولوا على المسروقات ولاذوا بالفرار.

كما كشفت تحريات البحث الجنائي أن المتهمين الأول حتى الرابع اتفقوا على تنفيذ مخططهم الإجرامي، واستعانوا بمركبة آلية خاصة بالمتهم الأول، ونفذ المتهمون الثالث والأول والثاني والرابع عملية الاقتحام فيما تولى الباقون تأمين الموقع وتصفية المسروقات.

وأفادت التحريات بأن المتهم الثاني استولى على حقيبة المجوهرات لنفسه عقب تقسيم الغنائم، وتواصل مع المتهمين الخامس حتى الثامن لتصريفها مع علمهم بمصدرها الإجرامي، حيث سلموها إلى المتهم التاسع الذي باعها نظير عمولة مالية، ثم سلم العائد إلى المتهمين.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين العشرة، وأُحيلوا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.