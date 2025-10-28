لفظت السيدة المصابة بطعنات متفرقة على يد ابنها، باستخدام سلاح أبيض (سكين)، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها أثناء محاولتها الدفاع عن ابنتها في منطقة عين شمس.

وتباشر النيابة العامة بشرق القاهرة التحقيق مع المتهم بقتل شقيقته وطعن والدته بالسلاح الأبيض، لشكه في سلوكهما.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل نطاق القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع فتاة في العقد الثالث من العمر إثر إصابتها بطعنة نافذة، وإصابة والدتها بعدة طعنات. وتم نقل المصابة إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجراحها.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليهما هو مرتكب الواقعة. وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

