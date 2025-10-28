إعلان

الداخلية تضبط 299 قضية مخدرات و144 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:25 م 28/10/2025

حملة أمنية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمخدرات.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن، ضبط 299 قضية مخدرات بحوزة 335 متهمًا، وضبط 144 قطعة سلاح ناري متنوعة، وتنفيذ 63,605 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 11 متهمًا هاربًا و15 من القائمين بأعمال البلطجة، إلى جانب ضبط 334 دراجة نارية مخالفة و16 دراجة مبلغ بسرقتها، فضلًا عن تحرير 22.038 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات لضبط الخارجين على القانون وتحقيق الانضباط الأمني.

وزارة الداخلية حملات أمنية المخدرات

