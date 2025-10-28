بسبب فاترينة سجائر.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي أحد الأشخاص على صاحب الحساب ووالده وإحداث تلفيات بسيارته، لاعتراضه على وضع فاترينة لبيع السجائر أمام مدخل العقار محل سكنه بالقليوبية.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة أول شبرا الخيمة تلقى بلاغًا من والد القائم بالنشر يتهم أحد الأشخاص بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.