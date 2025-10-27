مرشح برلماني يتهم الشرطة بالتعنت ضد ابنه والداخلية ترد

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي زعم خلاله أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر وأحد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب أن العاملين بمركز الشرطة يتعنتون في الإفراج عن ابنه رغم حصوله على حكم بالبراءة، مدعيًا تلفيق قضية تبديد له.

بالفحص، تبين أن ابنه سبق الحكم عليه في القضية رقم 1341 لسنة 2025 بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وإحراز سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 6 سنوات، إلا أنه بتاريخ 20 أكتوبر الجاري صدر حكم ببراءته استئنافياً.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه، تبين صدور أربعة أحكام قضائية أخرى ضده، وتم عرضه على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث عارض استئنافياً في تلك القضايا، ويجري حبسه حالياً على ذمة إحداها لعدم سداده الكفالة المقررة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما جاء في مقطع الفيديو عارٍ تماماً من الصحة، وأن جميع الإجراءات تمت وفقاً للقانون.