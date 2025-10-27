5 مصابين في انقلاب ميكروباص بمطلع كوبري المقطم

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمقطم اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمطلع كوبري المقطم.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في طريقه من الأوتوستراد اتجاه المقطم مما أدى إلى انقلاب المركبة وسقوط 5 مصابين.

المصابون نقلوا إلى المستشفى للعلاج وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات.