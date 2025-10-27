إعلان

5 مصابين في انقلاب ميكروباص بمطلع كوبري المقطم

كتب : محمد شعبان

08:11 م 27/10/2025

انقلاب ميكروباص - ارشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمقطم اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمطلع كوبري المقطم.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في طريقه من الأوتوستراد اتجاه المقطم مما أدى إلى انقلاب المركبة وسقوط 5 مصابين.

المصابون نقلوا إلى المستشفى للعلاج وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث ميكروباص المقطم القاهرة المرور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة