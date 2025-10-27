إعلان

في حالة غير واعية.. سقوط سائق بحوزته مخدر البودر في القليوبية

كتب : علاء عمران

03:47 م 27/10/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان بمحافظة القليوبية.
وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة. وعُثر بحوزته على كمية من مخدر "البودر".
وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية سقوط سائق القليوبية

