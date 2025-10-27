بسبب الاستعراض.. ضبط قائد "توك توك" عرّض حياة المواطنين للخطر بأسيوط

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد مركبة "توك توك" وبرفقته آخر أثناء سيرهما برعونة وأداء حركات استعراضية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر بمحافظة أسيوط.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط المركبة الظاهرة بالفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها ومستقلها (عامل وسائق – لا يحمل رخصة قيادة – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بحجة الاحتفال بزفاف أحد أصدقائهما.

جرى التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.