كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض ويمارس أعمال بلطجة تجاه سائق مركبة "توك توك" في إحدى مناطق محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وهو سائق توك توك مقيم بالجيزة، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 الجاري، وأثناء سيره بالمركبة حدثت مشادة بينه وبين المتهم لرفضه توصيله بسبب خلاف على الأجرة، قام خلالها الأخير بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته، قبل أن يتدخل المارة لفض الاشتباك. وأضاف المجني عليه أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة نظرًا لوجود علاقة جيرة تربطه بالمتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على فرد خرطوش وسلاح أبيض استخدمهما في الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.