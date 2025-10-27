الداخلية تضبط سيدة جمعت ثروة من الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة لاتهامها بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر منصات إلكترونية بالمخالفة للقانون، في نشاط غير مشروع يشكل تهديدًا للاقتصاد القومي.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام المتهمة – مقيمة بالجيزة – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة وتحويلها لتحقيق مكاسب غير مشروعة خارج نطاق الرقابة المالية.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت مأمورية أمنية في ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول وجهاز لاب توب وتابلت، وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطها في النشاط الإجرامي.

وبمواجهتها أقرت المتهمة بتفاصيل استخدام تلك المنصات في بيع وشراء العملات الرقمية وتحقيق أرباح مالية بعيدة عن أعين الجهات الرقابية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضبطية تأتي ضمن حملاتها المستمرة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية، لما لها من تأثير بالغ الضرر على الاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.