الاقتصادية تنظر ثاني جلسات محاكمة فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل

كتب : أحمد عادل

01:01 م 27/10/2025

فادي خفاجه

كتب- أحمد عادل:
بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، نظر ثاني جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة السابقة، ادّعى محامي الفنان مجدي كامل مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وطلب دفاع الفنان فادي خفاجة تأجيل القضية للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به دفاع الفنان مجدي كامل إلى النيابة العامة، اتهم فيه فادي خفاجة بنشر عبارات مسيئة تتضمن سبًّا وقذفًا من خلال مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها المجني عليه تطاولًا على سمعته وسمعة أسرته.
وقررت النيابة العامة إحالة فادي خفاجة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.

المحكمة الاقتصادية جلسات محاكمة فادي خفاجة مجدي كامل

