ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لتلك الأنشطة من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية قرابة 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجاري استكمال التحقيقات في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد القومي.

