بسبب المخدرات.. التحقيق في اتهام سيدة بقتل طفلها خنقا في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، إثر تعرضه للاختناق داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور، على يد والدته، وذلك على خلفية مشاجرة بينهما بسبب مطالبته بأموال لشراء المواد المخدرة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان يتعاطى مخدر "الأيس"، ودائم الدخول في مشادات مع والدته للحصول على مبالغ مالية لشراء المخدر، وأنه خلال آخر مشاجرة بينهما، رفضت الأم تلبية طلبه، فاعتدى عليها لفظيًا، ما دفعها لخنقه بيديها حتى سقط فاقدًا للوعي.

وأضافت التحريات أن المتهمة حاولت نقله إلى المستشفى بزعم إصابته بهبوط حاد، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

وأمرت النيابة بعرض جثمان الطفل على الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما قررت استجواب الأم المتهمة وسماع أقوال الجيران والشهود للوقوف على ملابسات الجريمة.

وتواصل النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا