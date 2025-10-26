فتاة تتهم سائق نقل ذكي بضربها بـ"سلك كهرباء".. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء فتاة بتعرض شقيقتها للاعتداء من قِبل سائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيَّن ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من طالبة مقيمة بدائرة القسم – مصابة بكدمات – أفادت بتضررها من قائد سيارة تابعة لتطبيق نقل ذكي، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب باستخدام "سلك كهرباء"، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب قيامها بإلغاء الرحلة لعدم تواجد السائق في الموقع المحدد عبر التطبيق.

وأضاف البيان أنه جرى تحديد السيارة وضبط قائدها، مقيم بمدينة نصر، وعُثر بحوزته على "سلك شاحن هاتف" استخدمه في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

