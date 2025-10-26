كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إرسال القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدماته للمواطنين في عدد من المحافظات، شملت: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية،

القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، بهدف التيسير على المواطنين في استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة دون الحاجة للتوجه إلى المراكز الرسمية.

وأسفرت جهود القوافل خلال الفترة الأخيرة عن استخراج 9638 بطاقة رقم قومي، و34699 مستندًا مميكنًا، وسط إقبال ملحوظ دفع القطاع إلى مد عمل القوافل بتلك المحافظات اعتبارًا من 25 أكتوبر 2025.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة:15340 للطلبات الفورية، و15341 لخدمة كبار السن، وذوي الهمم، والحالات المرضية، وأسر الشهداء.

وتم تلبية الطلبات وتسليم المستندات في نفس اليوم، حيث تم استخراج وتوصيل 958 بطاقة رقم قومي و163 مستندًا مميكنًا للمواطنين بمحال إقامتهم.

وفي إطار دعم الحالات الإنسانية، تم إيفاد مأموريات منزلية لـ 46 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، لاستخراج بطاقاتهم وتوصيلها إليهم.

كما واصل القطاع تقديم خدماته للعاملين والمترددين بالعاصمة الإدارية والنوادي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 346 مواطنًا، بالإضافة إلى استقبال 380 من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي وتقديم الخدمات لهم بشكل فوري.

وقد لاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المواطنين لما وفرته من وقت وجهد، ولما تعكسه من حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية بجودة عالية.