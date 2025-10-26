الداخلية: تنفيذ 75 ألف حكم وضبط 419 متهمًا في قضايا مخدرات خلال يوم

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 370 قضية مخدرات بحوزة 419 متهمًا، وضبط 189 قطعة سلاح ناري متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ 75 ألفًا و236 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 22 متهمًا هاربًا من أحكام، و17 من العناصر الخطرة القائمين بأعمال البلطجة، و250 دراجة نارية مخالفة، فضلًا عن تحرير 20 ألفًا و633 مخالفة مرورية، وتبين من فحص قائدي المركبات ثبوت تعاطي المواد المخدرة لدى 11 سائقًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط المخالفين لتحقيق الأمن والانضباط في الشارع المصري.

