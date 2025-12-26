تحدث الفنان والملحن عمرو مصطفى عن كواليس إصابته بالسرطان، وانتهائه من العلاج الكيماوي، وكونها منحة من عند الله وليست أزمة على حد قوله.

حل عمرو مصطفى ضيفا على برنامج ضيفي تقديم معتز الدمرداش المعروض عبر قناة "الشرق الإخبارية"، وتطرق خلال حديثه عن أزمته الصحية مؤخرا، وانتهاء خلافاته مع النجم عمرو دياب، إلى جانب كواليس مشاريه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن كواليس إصابته بالسرطان قال: "أخدت العلاج الكيماوي، ودلوقتي باخد الأدوية اللي هي خمس سنين بتاعت الهرمونات، ومكانتش أزمة دي كانت منحة من عند ربنا وانا فرحت أوي ، وأول ماعرفت فرحت لانها بتاخد كل حاجة في حياتك، بترجعك طفل تاني، رجعتني لعمرو مصطفى الصغير أوي".

مضيفا: "مبقاش فيه أحقاد، ومتعة الدنيا وشهواتها بتتشال من حياتك، ورجعتني عمرو مصطفى الملحن بتاع خليك فاكرني وقبل خليك فاكرني ودي منحة طبعا من عند ربنا، والموضوع حصل شهر فبراير ومسحت كل حاجة وبدأت من جديد من الصفر".

عمرو مصطفى أفضل ملحن في "The Best"

فاز الفنان عمرو مصطفى بجائزة "أفضل ملحن" لعام 2025 عن أغنية "خطفوني" للنجم عمرو دياب التي طرحها ضمن ألبوم "ابتدينا".

