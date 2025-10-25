إعلان

العربيات بقت صفيح.. تصادم بين 3 تريلات وسيارات على طريق السويس

كتب : صابر المحلاوي

10:15 م 25/10/2025
    تصادم مروع (1)
    تصادم مروع (2)
    تصادم مروع (3)

وقع تصادم مروع بين 3 تريلا و5 سيارات ملاكي وأتوبيسين على طريق السويس، ما أسفر عن وقوع ضحايا جاري حصرهم ومصابين محاصرين داخل السيارات.

فرق الإنقاذ وصلت فورًا لمكان الحادث واستخدمت أدوات تقطيع الحديد لاستخراج العالقين، بينما تولت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات.

الأجهزة الأمنية تؤمن موقع التصادم وتبدأ التحريات لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع دعوة السائقين لتوخي الحذر على الطرق السريعة.

تصادم مروع لعربيات تريلات يارات ريق السويس

فيديو قد يعجبك:



