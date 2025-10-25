كتب - رمضان يونس:

نظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، قضية محاكمة لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، ومشرف أمن، ومالك مقهى، وعامل بمقهى، بتهمة تزوير أوراق رسمية تتعلق باللاعب لأداء امتحانات الفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وخلال الجلسة، طلب دفاع المتهم حضور المتهم الثالث رمضان صبحي بشخصه أمام المحكمة، وسماع أقوال شهود الإثبات.

وذكرت النيابة العامة، في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين:

"يوسف. م" (عامل بمقهى)، و"محمد. إ" (مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق)، و"رمضان صبحي" (لاعب كرة قدم)، و"طارق محمد" (مالك مقهى)، وهم ليسوا من الموظفين العموميين، ارتكبوا جريمة التزوير في محررات رسمية وهي كراسات إجابة امتحانات مواد الفرقة الثالثة المنسوب صدورها إلى المعهد المذكور.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول قام بتحرير وتوقيع تلك الكراسات بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث "رمضان صبحي"، وذلك بالاشتراك مع بقية المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة، إذ قاموا بإمداده بالبيانات اللازمة لجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، لإثبات حضور المتهم الثالث الامتحانات على خلاف الحقيقة.

وأضافت النيابة أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول ومع موظفين عموميين حسني النية في تزوير محررات رسمية أخرى، تضمنت إثبات قيد المتهم الثالث بالفرقة الثالثة واجتيازه الفرقتين الأولى والثانية دون وجه حق.

وأكدت النيابة أن المتهمين اشتركوا كذلك في تزوير كراسات امتحانات الفرقة الأولى والثانية، حيث تم تحريرها والتوقيع عليها بتوقيع نسب زورًا للمتهم الثالث، بهدف إثبات حضوره تلك الامتحانات على غير الحقيقة.

ولا تزال المحكمة تنظر الدعوى ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

