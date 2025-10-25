اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة كلاً من "يوسف. م" (عامل بمقهى) و"محمد. إ" (مشرف أمن)، في مأمورية ترحيل خاصة إلى محكمة جنايات الجيزة بشبرا الخيمة، تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتهما إلى جانب لاعب الكرة "رمضان صبحي" (مُخلي سبيله)، ومالك مقهى (هارب)، في قضية اتهامهم بتزوير مستندات رسمية تخص اللاعب لتمكين أحد المتهمين من أداء الامتحانات بمعهد الفراعنة للسياحة والفنادق بدلًا منه.

وتخلف لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، رمضان صبحي، عن المثول أمام هيئة المحكمة في جلسة محاكمته، ضمن اتهامه بتزوير محررات رسمية تم استخدامها لإثبات أدائه امتحانات الفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، على خلاف الحقيقة.

وشهد محيط محكمة جنايات الجيزة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى في القضية المتهم فيها اللاعب و3 آخرون.

ذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "يوسف. م" (عامل بمقهى)، و"محمد. إ" (مشرف أمن بمعهد الفراعنة)، و"رمضان صبحي" (لاعب كرة قدم)، و"طارق محمد" (مالك مقهى - هارب)، وجميعهم ليسوا من الموظفين العموميين، ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية هي كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة، والمنسوب صدورها لمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتحرير تلك الكراسات وتوقيعها بتوقيع نسبه زورًا إلى المتهم الثالث "رمضان صبحي"، وذلك بالاشتراك مع باقي المتهمين عن طريق الاتفاق والمساعدة، حيث قاموا بتزويده بالبيانات اللازمة لجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، تفيد حضور المتهم الثالث الامتحانات رغم عدم حدوث ذلك فعليًا.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين اشتراكهم مع آخر مجهول وبعض الموظفين العموميين حسني النية، في تزوير كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالامتحانات وإثبات قيد الطالب "رمضان صبحي" بالفرقة الدراسية الثالثة، وإدراج بيانات تفيد اجتيازه الفرقة الأولى والثانية، على خلاف الحقيقة.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة