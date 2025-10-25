إعلان

"ضربه بالقلم"| شاب يتعدى على مسن بالسويس.. والأمن يتخذ إجراء عاجل

كتب : محمد الصاوي

03:10 ص 25/10/2025
أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص الفيديو المتداول والذي يوثق اعتداء شاب على مسن بسبب خلافات بينهما.

وأضاف المصدر أن الواقعة حدثت في محافظة السويس وتحديدا في حي الجناين، مشيرا إلى أنه جار البحث عن الشاب الذي اعتدى على المسن، للتحقيق معه في الواقعة، وأيضا استدعاء شهود الواقعة.

ونشرت ابنة المجني وتدعى "رحمة" عليه فيديو يوثق عملية التعدي على والدها وقالت عبر صفحتها على فيسبوك: "احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، و دول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، و النهاردة اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نحيب علاج لوالدي راجل مسن فوق ال ٦٥ سنة ومريض قلب و سكر و بيغسل كلى".

وتابعت: " إمبارح عاصم اتهجم عليا في الشقة وأنا قاعدة لوحدي، حسبي الله ونعم الوكيل و الاتنين دول أصحاب محلات للأطفال بالسويس"

