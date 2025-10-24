كاميرات المراقبة ترصد عملية سرقة في السيدة زينب.. والأمن يتدخل (صور)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمحاولة سرقة هاتف محمول من شخص بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة في الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بمحاولتهما سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة ، وأضافا بارتكابهما عدد (3) وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب ، والتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل سيئ النية (له معلومات جنائية) تم ضبطه ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.