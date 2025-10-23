اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا برئاسة المستشار حمادة صايم، والمستشار زكي شلقامى مدير إدارة التفتيش القضائي، الدورة التدريبية حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي عقدت بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا وشارك فيها 50 عضوًا من درجة معاون نيابة حتى درجة رئيس نيابة، من الفترة 12 أكتوبر حتى 23 من الشهر الجاري.

استهلت فعاليات الدورة بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، وقيادات النيابة الإدارية الحضور المستشار محمد زكي مدير المكتب الفني بالمنيا، والمستشار منتصر شمس الدين مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنيا، والمستشار حمادة صايم رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنيا.

وعبر مدير مركز التدريب القضائي في كلمته عن خالص التحيات للمستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة متمنيًا أن تسهم الدورة التدريبية في دعم القدرات الفنية للمشاركين؛ بما يعينهم على أداء عملهم القضائي، وتحقيق رسالتهم السامية، حيث تضمن برنامج الدورة التدريبية استعراض مختلف الإشكاليات التي قد تعوق عمل الأعضاء أثناء إجراء التحقيقات، وذلك من خلال طرح قضايا وتطبيقات عملية. مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنيا على حسن تعاونهم في تنسيق هذه الدورة التدريبية لتخرج في أفضل صورة لها.

و رحب المستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، في مستهل كلمته بالسادة الحضور، وأعرب عن بالغ سعادته بتواجده في محافظة المنيا، وأثنى على الجهد المبذول في تنظيم هذه الدورة، وأكد على أهميتها في تنشيط المعلومات القانونية لدى الأعضاء بصفة مستمرة بُغية دعم قدراتهم في كافة إجراءات التحقيق وإعداد مذكرة التصرف، تحقيقًا للعدالة الناجزة، لاسيما في ظل التحديث المستمر للتشريعات والقوانين، والتي تتطلب مداومة الاطلاع على كل ما هو مُستجد ومُستحدث، من أجل إرساء البُنيان القانوني لدى الأعضاء.

وشدد "شلقامي" في كلمته على السادة المتدربين بأهمية الحفاظ على القيم والتقاليد القضائية وتنفيذ التعليمات القضائية بكل دقة، ووجه الشكر للقائمين على إعداد وتنسيق هذه الدورة، متمنيًا التوفيق والسداد للأعضاء المُتدربين، كما أكد على أهمية المشاركة في الدورات التدريبية التي تدعم قدراتهم وملكاتهم في العمل القضائي.

تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

- "بناء القمم والجدارات القضائية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور معتز الهلالي – عضو مركز التدريب القضائي.

-فن إدارة التحقيق – إدارة الوقت والضغوط"، وتفضل بإلقائها المستشار سمير محمود – نائب رئيس الهيئة.

- "المآخذ الشكلية للتحقيق"، وتفضلت بإلقائها المستشارة نهى أسامة – بإدارة التفتيش القضائي.

- "الإشكاليات الموضوعية للتحقيق"، وتفضل بإلقائها المستشار محمود عبد الحليم – نائب رئيس الهيئة.

- "التصرف وصياغة مذكرة القضية"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد عمر - نائب رئيس الهيئة.

- "ضوابط الإحالة للمحاكمة التأديبية وآثارها"، وتفضل بإلقائها المستشار ناصر إبراهيم - المكتب الفني لرئيس الهيئة.

- "آليات التحقيق والتصرف في القضايا الرقمية"، وتفضل بإلقائها المستشار عبد الجليل محمد – بإدارة التفتيش القضائي.

- "التحقيق والتصرف في قضايا الإحالات الوجوبية للمحاكمة" و تفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة.

- "المآخذ القضائية من واقع أحكام الإدارية العليا"، و تفضل بإلقائها المستشار باسم الفاروق – بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.