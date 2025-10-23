قرار قضائي بشأن محاكمة علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، محاكمة علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة، للحكم بجلسة 29 أكتوبر المقبل.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة قررت إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون أمام قاضي المعارضات، في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية بكفالة مالية 20 ألف جنيه.

