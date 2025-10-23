اليوم أولى جلسات محاكمة علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة البلوجر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة قررت إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون أمام قاضي المعارضات، في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية بكفالة مالية 20 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

فيلا فاخرة وحائط غدار.. لحظة تحول الرفاهية إلى ركام في "نيو جيزة"

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقليوبية