الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بأسلحة بيضاء وعصا خشبية بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص -أحدهم مصاب بجروح- طرف ثاني 3 أشخاص -مصابين بجروح- جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.