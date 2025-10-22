إحالة تقادم الخطيب و167 آخرين للجنايات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتب- محمود الشوربجي:

كشف المحامي خالد علي، أن نيابة أمن الدولة، أحالت الباحث تقادم الخطيب و167 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، المقيدة برقم 955 لسنة 2020 حصر.

وذكر خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن النيابة وجهت إلى تقادم الخطيب ارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي.

وأكد المحامي خالد علي، تحديد جلسة 26 أكتوبر المقبل لنظر القضية أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر.

