كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بمحاولة سرقة دراجة نارية أسفل أحد العقارات بالقليوبية، وتهديد مالكها بالسلاح.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أن مالك الدراجة (حارس عقار – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، وأقر بأنه خلال شهر ديسمبر 2024 وأثناء تركه دراجته النارية أسفل العقار محل عمله، فوجئ بـ3 أشخاص يحاولون سرقتها، فيما قام أحدهم بتهديده بسلاح ناري قبل أن يفروا هاربين دون الاستيلاء عليها، ولم يتقدم ببلاغ في حينه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين (3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزتهم فرد خرطوش والسيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الجريمة وفق ما ظهر بالفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند