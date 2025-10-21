إعلان

قرار جديد في استئناف عامل المنيب على إدانته بالمؤبد لاتهامه بقتل صديقه

كتب : محمود الشوربجي

10:49 م 21/10/2025

تعبيرية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة "3" مستأنف جنايات الجيزة، مد أجل الحكم في استئناف "عامل المنيب" على حكم إدانته بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بقتل صديقه "محمد. ع"، والتخلص من جثته داخل سجادة ووضعها أمام شقة الجيران في منطقة المنيب بالجيزة، لجلسة 23 أكتوبر للفصل.

وقضت الدائرة "18" جنايات الجيزة، في مايو الماضي، بمعاقبة "إبراهيم .ح" عامل بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بقتل صديقه وإلقاء جثته أمام شقة الجيران في منطقة المنيب بالجيزة.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14554 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة والمُقيدة برقم 5082 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "إبراهيم. ح"، تهمة قتل المجني عليه "محمد. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلاف نشب بينهما، فانطلق وأستل من المطبخ سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى سدد إليه عدة طعنات نافذة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال والدة الضحية والتي أكدت أنها حال تواجدها بمسكنها تنامى إلى مسامعها صوت استغاثة فتوجهت لمصدره وشاهدت نجلها مُسجى على ظهره غارقًا في دمائه وينزف على سلم العقار سكنها، فاستغاثت بالأهالي فحضر إليها صديقين للمجني عليه وقاموا باصطحابه إلى المستشفى وبالوصول تبلغ لهم بوفاة المجني عليه متأثرًا بإصابات طعنية.

