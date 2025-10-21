إعلان

فيديو "البلطجة" يشعل السوشيال ميديا.. والداخلية تكشف الحقيقة

كتب : مصراوي

06:45 م 21/10/2025

المتهمون الثلاثة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار موجة واسعة من الغضب، أظهر 3 أشخاص يعتدون بأسلحة بيضاء على رجل مسن وآخر داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة، وسط حالة من الفوضى والرعب بين المواطنين.

المشهد بدا كأنه جريمة بلطجة علنية، دفعت الكثيرين للتساؤل عن مكان الواقعة ومصير الضحايا.

سرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة الفيديو المتداول، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الواقعة تم تحديدها بدقة، وأنه لم يرد أي بلاغ رسمي بشأنها في أقسام الشرطة.

وبعد فحص الفيديو وتتبع المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة الثلاثة وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء استخدموها خلال المشاجرة التي ظهرت في المقطع.

وكشفت التحريات أن ما جرى لم يكن اعتداء عشوائيًا على المواطنين كما أشيع، بل خلاف مالي نشب بين أطراف الواقعة، تطور إلى مشاجرة استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء، فتم تصوير المشهد وتداوله على أنه واقعة بلطجة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو، وأقروا بأن المشاجرة حدثت بسبب نزاع مالي بينهم، دون نية مسبقة للاعتداء على أي شخص آخر.

