4 باعة جائلين تحت عجلات سيارة طائشة أعلى محور 26 يوليو

كتب : محمد شعبان

06:34 م 21/10/2025

حادث محور 26 يوليو - أرشيفية

أطاحت سيارة بأربعة باعة جائلين أعلى محور 26 يوليو اليوم الثلاثاء ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة بباعة جائلين أعلى المنصورية اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

أسفر الحادث عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وتحفظت الشرطة على السائق المتسبب في الواقعة.

