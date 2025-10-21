كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 95 ألفًا و149 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1817 سائق مركبة، وتبين إيجابية 93 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة 983 مخالفة مرورية متنوعة شملت: تحميل ركاب بالمخالفة، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

بالإضافة إلى فحص 127 سائقًا، ثبتت إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 17 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها لتحقيق أقصى درجات الانضباط، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

