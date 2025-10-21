أذاعت النيابة العامة، في بيان رسمي، مرافعة وكيل النائب العام في القضية رقم 19 لسنة 2025، المتهمة فيها البلوجر مريم أيمن، الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، لاتهامها بإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات خادشة للقيم والمبادئ الأسرية.

وقال ممثل النيابة خلال المرافعة إن المتهمة بدأت بث مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" منذ أن كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، داخل فصل دراسي وبصحبة إحدى زميلاتها، دون أن تعير اهتمامًا لمستقبلها الدراسي أو مسيرتها التعليمية. وبعد أن لاقت تلك المقاطع رواجًا وانتشارًا بين رواد التطبيق، اتخذت هذا السلوك وسيلة للكسب وجني الأرباح.

وأضاف وكيل النائب العام أن المتهمة بثّت محتوى يخالف قيم المجتمع، حيث رصدت النيابة مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تتحدث عن مواقف جريئة يستحيي المرء من ذكرها علنًا، وأخرى تضمنت ألفاظًا وإيحاءات جنسية تخالف القيم والمبادئ العامة.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام على المتهمة تحقيقًا للردع العام، حتى يرتدع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذا الفحش، وكذلك تحقيق الردع الخاص بحق المتهمة.

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 29 أكتوبر الجاري، في اتهام "سوزي الأردنية" بنشر مقاطع خادشة للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

