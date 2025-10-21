إعلان

متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 39 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

10:57 ص 21/10/2025

رفع سيارات متروكة ومتهالكة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

39 سيارة دراجة نارية القاهرة والجيزة الإدارة العامة لمرور القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص