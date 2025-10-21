تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف عامل على حكم الإعدام الصادر ضده بتهمة قتل صديقه "محمد ع"، والتخلص من جثته داخل سجادة ووضعها أمام شقة الجيران بمنطقة المنيب بالجيزة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة العامل بالإعدام شنقًا بعد ثبوت إدانته بقتل صديقه وإلقاء جثته أمام شقة الجيران.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 14554 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم "إبراهيم. ح" قتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن عقد العزم على قتله نتيجة خلاف نشب بينهما.

